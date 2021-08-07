Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı
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Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı

Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arkim Boya Fabrkası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamını saran ve çevrede bulunan iki depoya sıçrayan yangına müdahale etti.

24 ARAÇ, 75 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ, 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler yangına, toplam 24 araç ve 75 personelle müdahale etti. Boya fabrikasında çıkarak yanındaki iki depoya sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından 30 ton köpük 5 bin ton su harcanarak kontrol altına alındı. Yangının bulunduğu alanlarda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

VALİ GÜL YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül de yangın sonrası olay yerine gelerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve diğer yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangın ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Davut Gül, "Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğünde olan yan yana 4 depoda yangın çıkmış. Olayın duyulmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eşliğinde müdahale edildi. Yangının etrafı sarılmış durumda. Diğer fabrikalara sıçramaması için tedbirler alınmış durumda. Arkadaşlar çalışıyor. Bir saat, bir buçuk saat içerisinde tamamen söneceğini tahmin ediyoruz. Çıkış nedeni henüz belli değil yaralı yok" diye konuştu.

Yangının çıktığı fabrika ile çevre depolardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

(Said Vakkas Yağcı - Resul Yanbul/İHA)

Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı
Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı
Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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