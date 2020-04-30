Gaziantep'te, boş otelde yangın (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'te, uzun süredir faaliyette olmayan 11 katlı oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
30.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:50
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te, uzun süredir faaliyette olmayan 11 katlı oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jeneratör bölümünde çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA