Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan otelde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan otelde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelin 10'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzereni olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası otelin 10'uncu katında hasar oluştu.

Kaynak: AA