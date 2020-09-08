Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan otelde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın söndürüldü
08.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:48

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan otelde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelin 10'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzereni olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası otelin 10'uncu katında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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