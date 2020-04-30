Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu
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Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu Gaziantep'te boş bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu
30.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:56

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'te boş bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde kullanılmayan bir otelde çıktı. Otelin yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın çevrede paniğe yol açarken, çevredekiler yangını uzun süre izledi.

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA

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