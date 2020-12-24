GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

24.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:40

Gaziantep'te geçen yıl boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te geçen yıl boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 Ağustos 2019'da Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide cesedi bulunan İbrahim D'nin katil zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu belirledikleri şüphelileri çapraz sorguya alan ekipler, biri kadın 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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