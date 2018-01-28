Gaziantep'te Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş araziye bırakılan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çelikhan Caddesi'ndeki boş arazide oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla boş araziye gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de erkek bebeğin 1 günlük olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, bebeği araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Gaziantep