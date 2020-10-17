Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu
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Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu

17.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 00:00

Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu -Polis karakolu yakınlarında bomba düzeneği İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bir polis karakolu yakınlarında 3 parça halindeki bir kilo 200 gram bombanın imha edildiğini duyurdu.

Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu

-Polis karakolu yakınlarında bomba düzeneği

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bir polis karakolu yakınlarında 3 parça halindeki bir kilo 200 gram bombanın imha edildiğini duyurdu. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınlarında bir aracın altına bırakılan çanta içerisinde 3 parça halinde ayarlı düzeneğe sahip bir kilo 200 gram bombanın imha edildiğini açıkladı. Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınlarında park halinde bulunan bir aracın altına bırakıldığı öğrenilen bombanın vatandaşlar tarafından fark edildiği ve polis ekiplerine ihbar bulunulduğu iddia edildi.

Olayın hemen ardından bombanın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, patlayıcı maddeyi kontrollü olarak imha ederken, düzeneği bıraktığı iddia edilen iki kişiyi de gözaltına aldı. Olayın ardından ise bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu
Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu
Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu
Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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