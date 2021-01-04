Gaziantep'te bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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Gaziantep'te bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

04.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:00
Gaziantep'te bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akınyolu Mahallesi kırsalında tarlasını eken çiftçi Mehmet Yalçınkaya, bitkin halde bir yavru kızıl şahin gördü.

Şahine su veren Yalçınkaya, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Ekipler, yavru kızıl şahini teslim alarak muayeneden geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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