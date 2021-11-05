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Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

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Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilen mücadele 90+4. dakikada bitirilince, oyuncular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha oynadı.

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK- Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilen mücadele 90+4. dakikada bitirilince, oyuncular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada bitiş düdüğünü çalarak mücadeleyi sonlandırdı. Erken sonlanan maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağırılan futbolcular 5 dakika daha oynadı. Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmadı ve maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle bir kez daha sona erdi. - İSTANBUL

Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

Gaziantep'te biten maç tekrar başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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