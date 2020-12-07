GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
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GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

07.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:13
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

İslahiye ilçesinde 6 bisiklet çaldığı belirtilen ve eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan 1 şüpheli tutuklandı.

İslahiye ilçesinde 6 bisiklet çaldığı belirtilen ve eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan 1 şüpheli tutuklandı.

İslahiye ilçesinde son dönemde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Hırsızların çaldığı bir bisikleti iş yerinde tespit eden ekipler, bir evin bahçesindeki depodan bisikleti çalınan kişiye ait iş yeri güvenlik kamerasında N.Ç ile beraberindeki D.B'yi teşhis etti.

Gözaltına alınan N.Ç ifadesinde D.B ile birlikte 6 bisiklet çaldıklarını itiraf etti.

N.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, firari şüpheli D.B için arama çalışması başlatırken hırsızlık malını satın alan kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Güvenlik kamerasında, iki şüphelinin bahçedeki tuvalete girdikten sonra bir müddet bahçedeki kamelyada oturup oyalanmaları ve depoya bisikleti çalmak üzere girmeleri yer alıyor.

GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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