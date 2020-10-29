Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 2 adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 2 adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde 2 adresten bisiklet çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin bisikleti çalma anları ye alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş