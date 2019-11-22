Gaziantep'te "Birlikte Geleceği İnşa Etmek İçin Okuyoruz" kitap sergisi

22.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:06

Gaziantep'te Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği öncülüğünde "Birlikte Geleceği İnşa Etmek için Okuyoruz" adlı kitap sergisi açıldı.

Uğur Plaza'da düzenlenen serginin açılışına Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Zeki Keskin katıldı.

Açılış töreninde Suriyeli çocukların oluşturduğu koro Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Sergide, çeşitli türlerde çok sayıda Arapça ve Türkçe kitabın yanı sıra fotoğraf galerisi, kadınların hazırladığı el işi ürünler ve mozaik sergisi de yer alıyor.

Türk ve Suriyeli şairler ile yazarların kitap imza törenleri, çeşitli seminerler ve şiir dinletilerinin yer alacağı sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA