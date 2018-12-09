Gaziantep'te "Birlikte Engelleri Aşalım" Programı

Gaziantep'te 16 engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Diriliş Gençlik Federasyonunca Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda "Birlikte Engelleri Aşalım" programı düzenlendi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, etkinlikte yaptığı konuşmada, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gaziantep'in engellilere dost bir şehir olduğunu dile getiren Bağış, AK Parti iktidarı boyunca engellilere verilen haklara değindi.

Bağış, Fransa'daki olayların benzerinin 2013'te "Gezi protestoları" altında Türkiye'de de yaşandığına dikkati çekerek, "Biz bu filmi görmüştük diyoruz. Aynı kareler, kıyafetler, su püskürtmeleri, aynı kargaşa. Demek ki birileri bu stratejiyi çok iyi kurguluyor." diye konuştu.

Bağış, Türkiye benzer olayların yaşandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milletin kentlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle biz bu işi aştık. Ama o güne kadar bu senaryoların denendiği ülkeler arasında süreci kazasız aşan, büyük bunalıma sürüklenmeyen tek ülke Türkiye olmuştur. Hala birileri gençlerin ağaçları korumak adına çıktığını söylemekte. Gezi olaylarından bir yıl önce başlayan hazırlıktan bahsediyorum. Sadece İngiltere'de bir IP adresinden 200 bin sahte twitter hesabı açılmıştır. O sahte hesaplardan Türkiye'nin bütün entelektüel kesimlerine, yazarlarına, sanatçılarına, sporcularına, yapımcılarına siyasilerine sistematik mesajlar gönderiliyor. Sanki Türkiye'de baskı varmış, özel hayata karışılıyormuş, kimin ne yiyeceğine, içeceğini giyeceğine, hangi kitabı, dergiyi okuyacağına başkaları karar veriyormuş gibi hava yaratıldı. Adeta bir düzenek kuruldu. Bununla da sınırlı kalınmadı. Gösterilerin organizasyonu için sadece Taksim Meydanı'na 40 bin sandviç gelmişti. Taksim'deki Gezi Parkı'nın içinde bugün FETÖ'cü olduğunu fark ettiğimiz bir takım hainler çadırları yakmaya kalktı. Aslında o kurulan düzeneğin fişeğinin ateşlenmesiydi."

Fransa'daki olayların maksadının farklı olduğuna işaret eden Bağış, "Bize şiddet, biber gazı kullanıyorsunuz diyenlerin nasıl muamelelerde bulunduğunu gördük. Onlara iki uyarımız daha var. Gaziantep'ten Avrupalı liderlere çok önemli tavsiyelerde bulunuyorum. Zannetmeyin ki dün bize olan size olmayacak derken biz sizi ürkütmek istiyorduk. İşte yaşıyorsunuz. İki belanız daha var. Biri PKK diğeri FETÖ. Bize yapılanın çok beterini size yapacaklar. Ayağınızı denk alın, Onları korumayı bırakın." ifadelerini kullandı.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algan ise engellilerin evlerinde hapsedilirken artık toplum içinde yer aldıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.