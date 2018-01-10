Gaziantep'te Bir Tırda 48 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolundaki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Curis" yardımıyla yapılan aramada, tır dorsesinin zeminine zulalanmış bölmede 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.