Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı
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Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir tamirhanede, otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı.

Gaziantep'te bir tamirhanede, otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı'nda Veli K'ye ait iş yerinde tamir edilen araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle araç ve tamirhanedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.???????

Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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