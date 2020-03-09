Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı Gaziantep'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Akkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bakır kablolar bulan ekipler, araştırma neticesinde kabloların Yamaçtepe köyündeki bir bağ evinden çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA