Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Akkent Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı

Gaziantep'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.

09.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:52
Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı

Gaziantep'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Akkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bakır kablolar bulan ekipler, araştırma neticesinde kabloların Yamaçtepe köyündeki bir bağ evinden çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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