Gaziantep'te bir matbaada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi
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Gaziantep'te bir matbaada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi

12.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:44
Gaziantep'te bir matbaada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi

Gaziantep'te bir matbaada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot bulundu.

Gaziantep'te bir matbaada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bir matbaada sahte banknot basıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 591 adet sahte 200 liralık banknot ve 8 pos cihazı ele geçirdi.

Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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