Gaziantep'te bir mahallede 13 evdeki karantina sona erdi İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozdere Mahallesi'ndeki 13 evde alınan karantina sona erdi.

İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozdere Mahallesi'ndeki 13 evde alınan karantina sona erdi.

İslahiye ilçesinde, daha önce anjiyo olan kişiye "geçmiş olsun" ziyaretlerinin yapılması ve bu kişide Kovid-19 çıkması nedeniyle ilçeye bağlı bin 200 nüfuslu Kozdere Mahallesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Mahallenin tamamı için uygulanan 14 günlük karantinanın sona ermesi ardından uygulanan karantina daraltılarak mahalledeki toplam 13 hanede yaşayan ve vaka ile doğrudan birincil temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi için Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 7 gün daha uzatılmıştı. Mahallede karantina süresi sona erdi. Vaka ile bağlantılı karantinaya alınan Kozdere Mahallesinde hayat normale döndü.

Mahalle sakinleri hayatlarının normale döndüğünü, karantina süresince Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca kendilerinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Kaynak: AA