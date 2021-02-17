Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:12
Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nizip İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı Mahallesi'nde ikamet eden 17 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Açıklamada, yüz yüze eğitimin yapıldığı mahallede eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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