Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:12
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı Mahallesi'nde ikamet eden 17 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.
Açıklamada, yüz yüze eğitimin yapıldığı mahallede eğitime ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu