Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nizip İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adaklı Mahallesi'nde ikamet eden 17 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Açıklamada, yüz yüze eğitimin yapıldığı mahallede eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu