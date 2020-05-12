Gaziantep'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
12.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:00
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Akkoç Mahallesi'nin, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.
Kaynak: AA