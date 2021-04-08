Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı İncegedik Mahallesi'nde cenazeye katılan yoğun kalabalığın ardından mahallede korona virüs vaka sayısında yükseliş yaşandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı İncegedik Mahallesi'nde cenazeye katılan yoğun kalabalığın ardından mahallede korona virüs vaka sayısında yükseliş yaşandı. Vaka sayısının artmasının ardından mahalle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Nurdağı'na bağlı İncegedik Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü cenaze merasimine katılanların çoğunda korona virüs tespit edilmesinin ardından mahalle ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararıyla 10 günlük karantina kararı alındı. Mahallenin karantinaya alınmasının ardından açıklamada bulunan Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, mahallede korona virüs vaka sayısının artmasının nedenlerini söyleyerek, "Geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden bir vatandaşımızın cenaze merasimine katılan yoğun kalabalığın ve cenaze tören sonrası taziye sürecinde yapılan ziyaretlerde ve toplu taziye yemeklerinde bulaşıldığı tahmin edilmektedir. Nurdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı İncegedik Mahallesi'nde ikinci bir emre kadar on gün karantina altına alındı. Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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