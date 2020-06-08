Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
08.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:07

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsalda yer alan Yalangoz Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verilen mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.

Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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