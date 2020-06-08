Gaziantep?te bir mahalle karantinaya alındı GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bir kişide görülen koronavirüs vakası üzerine Yalangoz Mahallesi karantinaya alındı.

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bir kişide görülen koronavirüs vakası üzerine Yalangoz Mahallesi karantinaya alındı.

İlçeye bağlı 400 nüfuslu Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Yalangoz Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubunca karşılanıyor.

Kaynak: DHA