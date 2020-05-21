Gaziantep'te bir mahalle karantina altına alındı
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.
21.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:43
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Meclisi yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda, pozitif Kovid-19 vakası görülen ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde oturanların ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.
Karantina altına alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: AA