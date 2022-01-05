GAZİANTEP - Bir köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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GAZİANTEP - Bir köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan kadın, tedavi altına alındı.

Gaziantep'te sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan kadın, tedavi altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde atık toplayan Aslı Bozkurt'a sahipsiz köpek saldırdı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, köpeğin kadına saldırdığı ve bir vatandaşın köpeği uzaklaştırdığı, daha sonra ambulansın geldiği yer aldı.

Görevlilerce bulunan köpek, barınağa götürüldü.

GAZİANTEP - Bir köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Bir köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Bir köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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