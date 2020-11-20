GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
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GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

20.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:25

Gaziantep'in İslahiye ilçesine kırmızı biber almaya gelen kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine kırmızı biber almaya gelen kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İslahiye ilçesine kırmızı biber almak için gelen A.Z (51), geçmiş yıllarda da alışveriş yaptığı M.D, M.D, Ş.D. ve H.B. ile buluştu.

Darbettikleri A.Z'nin üzerindeki 6 bin 400 lirayı alan şüpheliler, A.Z'nin kızını arayarak M.D'nin hesabına 3 bin lira yatırılmasını istedi, ayrıca A.Z'ye bedelsiz senet imzalattırdı.

A.Z'nin şikayeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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