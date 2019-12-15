Gaziantep'te bir kişinin silahını çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te bir kişinin ruhsatlı tabancasını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te bir kişinin ruhsatlı tabancasını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen silah hırsızlığını M.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekipler, zanlıyı çaldığı tabancayla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.