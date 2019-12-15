Gaziantep'te bir kişinin silahını çalan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te bir kişinin silahını çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir kişinin ruhsatlı tabancasını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

15.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:08
Gaziantep'te bir kişinin silahını çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir kişinin ruhsatlı tabancasını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen silah hırsızlığını M.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, zanlıyı çaldığı tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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