Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde ikamet eden Hamit K'nin evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda tespit ettiği 4 şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde ikamet eden Hamit K, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Haber

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