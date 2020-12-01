Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

01.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:10
Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Arıkdere Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen İ.K. (17) ile M.G. (45) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Karkamış ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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