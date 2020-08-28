Gaziantep'te bir kişi maganda kurşunuyla yaralandı
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Gaziantep'te bir kişi maganda kurşunuyla yaralandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi maganda kurşunuyla yaralandı.

Gaziantep'te bir kişi maganda kurşunuyla yaralandı
28.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:37

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi maganda kurşunuyla yaralandı.

M.A. (65), Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı.

Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini düşünen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, başından yaralanan M.A'yı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan inceleme M.A'nın başına mermi isabet ettiği tespit edildi.

M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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