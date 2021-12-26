GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kale Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Doğan'dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Doğan'ın hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Doğan'ın cenazesi defnedilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.

GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title