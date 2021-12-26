GAZİANTEP - Bir kişi evinde ölü bulundu
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kale Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Doğan'dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve giren ekipler, Doğan'ın hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.
Doğan'ın cenazesi defnedilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.