Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı

Gaziantep'te bir camide bulunan yardım kasasını çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişinin camiye girdiğini görünce gerekli kontrolleri yapmak istedi.

Camiye giren polis ekipleri, şüpheliyi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş