Gaziantep'te bir kargo şubesinde 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te bir kargo şubesinde 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir kargo şubesinde 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te bir kargo firmasının şubesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

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Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Gaziantep'te bir kargo firmasının şubesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kentteki bir kargo şubesinde arama yapan ekipler, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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