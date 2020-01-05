Gaziantep'te bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi
Haberler » Güncel » Gaziantep'te bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber

Gaziantep'te bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

05.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:14
Gaziantep'te bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi

'in İslahiye ilçesinde bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hatay-İslahiye çevre yolu Yeniköy Mahallesi kavşağında Z.A. yönetimindeki 31 SL 202 plakalı kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan sürücü, yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler