Gaziantep'te bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kamyonda 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hatay-İslahiye çevre yolu Yeniköy Mahallesi kavşağında Z.A. yönetimindeki 31 SL 202 plakalı kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.