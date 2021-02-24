Gaziantep'te bir kadının silahla yaralandığı saldırıyla ilgili torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te bir kadının silahla yaralandığı saldırıyla ilgili torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı

24.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:32
Gaziantep'te bir kadının silahla yaralandığı saldırıyla ilgili torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının silahla yaralandığı saldırıya ilişkin torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının silahla yaralandığı saldırıya ilişkin torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

E.Ç'nin (72) İslahiye'nin İdilli Mahallesi'ndeki evinde tüfekle vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında zanlılarının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel ekip kuruldu.

Yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda E.Ç'yi vurduğu iddiasıyla torunu T.Ç. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle M.Ç. ve S.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden T.Ç'nin daha önce de bir şahsa ait 2 tüfeği çaldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Alişan Demet Akalın Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Hakan Kutlu Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te bir kadının silahla yaralandığı saldırıyla ilgili torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:33:31. #1.15#
title