Gaziantep'te bir kadının silahla yaralandığı saldırıyla ilgili torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının silahla yaralandığı saldırıya ilişkin torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının silahla yaralandığı saldırıya ilişkin torununun da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

E.Ç'nin (72) İslahiye'nin İdilli Mahallesi'ndeki evinde tüfekle vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında zanlılarının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel ekip kuruldu.

Yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda E.Ç'yi vurduğu iddiasıyla torunu T.Ç. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle M.Ç. ve S.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden T.Ç'nin daha önce de bir şahsa ait 2 tüfeği çaldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak