Gaziantep'te bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor
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Gaziantep'te bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor

Gaziantep'te bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eşi ve kayınvalidesi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te bir kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eşi ve kayınvalidesi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde 28 Temmuz'da eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğiyle intihar ettiği öne sürülen bir çocuk annesi Damla A'nın ölümüne ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında genç kadının eşi Mehmet A. ile Mehmet A'nın annesi A.A. ve dayısı M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet A'nın dayısı M.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. ile annesi cumhuriyet savcılığınca "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Savcılık, adli kontrol kararına itiraz etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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