Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 40'lı yaşlarda bir kadına ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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