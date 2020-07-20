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Gaziantep'te bir ilk 'koruk ekşisi'

Çeşit çeşit üzümü ile meşhur olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi, şimdi de koruk ekşisi ile adını duyurmaya başladı.

Gaziantep'te bir ilk 'koruk ekşisi'
20.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:40

Çeşit çeşit üzümü ile meşhur olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi, şimdi de koruk ekşisi ile adını duyurmaya başladı.

Gastronomi şehri Gaziantep'in İslahiye ilçesi; biber, üzüm, pamuk ve çeşitli sebzelerden sonra şimdi de koruk ekşisi ile tanınmaya başladı. İlçede yıllardır üzüm yetiştirilen bağlar bu yıl koruğu ile hem üreticiye, hem ülke ekonomisine katkı vermeye başladı. İlçede olgunlaşmadan toplanan üzümler önce danelerine ayrılıyor, daha sonra özel bir makine da suyu ve posası ayrılıyor. Elde edilen koruk (olgunlaşmamış üzüm) suları, kaynatıldıktan sonra ise şişeleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in projesi olan ve yörenin çeşitli ürünlerinin satıldığı Mutfak Sanatları Merkezlerinde (MSM) satışa sunuluyor. Şu an için kilosu 3 TL eden koruk üzümün, işlendikten sonra ekşi hali ile ise raflarda kilogram fiyatı 30 TL'den satışa sunuluyor.

Kendisi de bağcılık ile uğraşan İslahiye Belediye Meclis Üyesi Murat Dursun, koruk ekşisinin yapım süreci ile ilgili bilgi verdi. MSM İslahiye Sorumlusu Mehmet Veriralmaz ise bölgemiz çiftçilerine katkı sunmak amacıyla böyle bir projeye start verildiğini belirterek, "Bu suyu üzümden önce olan koruktan yapılıyor. Koruk suyunu çiftçilerimizden özellikle Altınüzüm, Boğaziçi, Yeşilyurt başta olmak üzere bu bölgesindeki üzüm yetiştiricilerinden alıyoruz ve çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra koruk ekşisini elde ederek hem çiftçilerimize katkı sağlıyor hem de doğal bir ürün yemiş oluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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