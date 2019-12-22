Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama
Haberler » Sağlık » Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama - Haberler

Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir hastanın "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle ilgili, "Hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır.

22.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:26
Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama

, bir hastanın "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle ilgili, "Hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 52 yaşındaki S.İ'nin öksürük ve solunum güçlüğü şikayetiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın semptom ve klinik muayene bulgularına göre, H1N1 enfeksiyonu olabileceği düşünülmüş, hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır. Hasta izolasyon odasında gözetim altına alınarak antibiyotik ve antiviral tedaviye başlanmıştır.

Hastanemiz acil servisi ve diğer servislerde sağlık hizmetini aksatacak bir durum söz konusu değildir."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler