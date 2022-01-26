Gaziantep'te bir hasta amfibik araçla kurtarıldı - Haberler
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Gaziantep'te bir hasta amfibik araçla kurtarıldı

Gaziantep'te bir hasta amfibik araçla kurtarıldı

İslahiye'de etkili olan yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştı.

İslahiye'de etkili olan yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştı.

Amanos dağları eteğindeki kırsal İdilli Mahallesi'nde yüksek tansiyon hastası 80 yaşındaki Şaban Güngör'ün evinde fenalaşması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar ve yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri kırsal mahalleye amfibik araçla ulaştı.

Evinden alınan hasta, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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