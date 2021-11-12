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GAZİANTEP'TE 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT'A DESTEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te İçişleri Bakanlığı talimatıyla 'Bir hareketine bakar hayat' sloganı ile trafikte farkındalık etkinliği düzenlendi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te İçişleri Bakanlığı talimatıyla 'Bir hareketine bakar hayat' sloganı ile trafikte farkındalık etkinliği düzenlendi. Vali Davut Gül, etkinlik kapsamında trafikteki araçları durdurarak emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla 'Bir hareketine bakar hayat' sloganı ile etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindekiler trafikteki sürücüleri emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. Vali Davut Gül, emniyet kemerinin kaza durumunda yüzde 60 oranında yaralanmayı düşürdüğünü söyleyerek araç içerisindeki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Programda emniyet kemeri simülasyon aracı eşliğinde trafik farkındalık eğitimleri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan farkındalık eğitimi ile vatandaşların emniyet kemeri kullanımına hassasiyet göstermelerinin amaçlandığını dile getiren Vali Davut Gül, "Trafik kazalarının çoğunluğu dikkatsizlikten ve kurallara uyulmamasından dolayı meydana geliyor. Vatandaşlarımızın kalabalık bulunduğu yerlerde, bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. İsteğimiz vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmemesidir. Kazalarımızın hiç olmamasıdır. Emniyet kemeri takıldığında trafik kazalarında yaralamanın yüzde 60'ı düşüyor. Bütün hemşerilerimize bu kampanyaya destek sağlamasını rica ediyoruz" dedi.

Vali Gül, emniyet kemeri kullanımının kentlerde trafik polislerinin yanı sıra kent güvenlik sistemleri ve elektronik denetleme sistemleri ile de takip edilerek emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

GAZİANTEP'TE 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT'A DESTEK

GAZİANTEP'TE 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT'A DESTEK

GAZİANTEP'TE 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT'A DESTEK

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