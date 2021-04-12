Gaziantep'te bir haftada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gaziantep'te bir haftada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te bir haftada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik ekipleri son bir haftada düzenlediği operasyonlarda toplamda 9 kilo 636 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep'te narkotik ekipleri son bir haftada düzenlediği operasyonlarda toplamda 9 kilo 636 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin bir hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon ve gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 78 kişi gözaltına alındı. Ekipler, yürüttüğü operasyon ve çalışmalarda 9 kilo 636 gram metamfetamin (ateş-buz), 655 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 259 gram kubar esrar, 126 gram eroin, 119 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan 34'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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