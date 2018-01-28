Gaziantep'te Bir Günlük Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sokak ortasında poşete sarılı bir günlük bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yavuzselim Mahallesi Çelikan Sokak'ta meydana geldi. Bir günlük olduğu ileri sürülen erkek bebek cesedi, sokakta oynayan çocuklar tarafından fark edildi. Poşete sarılı şekilde sokaktaki bir duvar kenarında bulunan bebek cesedini fark eden diğer vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP