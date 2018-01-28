Gaziantep'te Bir Günlük Bebek Cesedi Bulundu
AFRİN HAREKATI'NDA 9. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep'te Bir Günlük Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sokak ortasında poşete sarılı bir günlük bebek cesedi bulundu.

Gaziantep'te Bir Günlük Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sokak ortasında poşete sarılı bir günlük bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yavuzselim Mahallesi Çelikan Sokak'ta meydana geldi. Bir günlük olduğu ileri sürülen erkek bebek cesedi, sokakta oynayan çocuklar tarafından fark edildi. Poşete sarılı şekilde sokaktaki bir duvar kenarında bulunan bebek cesedini fark eden diğer vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.