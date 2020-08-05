Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 443 iş yerinden 2'sine cezai işlem uyguladı. Kaynak: AA