Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
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Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
05.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:56

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 443 iş yerinden 2'sine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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