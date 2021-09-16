Gaziantep'te bir grup gönüllü sinema sever, kısa film festivali düzenleyecek - Haberler
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Gaziantep'te bir grup gönüllü sinema sever, kısa film festivali düzenleyecek

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir grup gönüllü sinema sever, kısa film festivali düzenleyecek

Gaziantep'te bir grup sinema sever, "Antep Kısa Film Festivali" düzenleyecek.

Gaziantep'te bir grup sinema sever, "Antep Kısa Film Festivali" düzenleyecek.

Sinema severlerin "big bang ve berisi" ismini verdikleri topluluk, Gaziantep'te kısa film üretimini arttırmak, kısa film ilgililerini bir araya getirerek yeni üretimlere katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde, Antep Kısa Film Festivali Gaziantep Cinemaximum sinema salonlarında düzenlenecek.

F?estival kapsamında, "en iyi kısa kurmaca" ve "kısa belgesel film" konularında düzenlenen yarışmada, derece alanlara 3'er bin lira ve "en iyi senaryo" dalında ise 2 bin lira ödül verilecek.

Kısa film gösterilerinin sinema salonlarında seyirciyle buluşacağı festivalde, kısa film ilgililerine özel atölyeler düzenlenecek.???????

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te bir grup gönüllü sinema sever, kısa film festivali düzenleyecek - Haberler
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