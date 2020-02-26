Gaziantep'te bir genç öldürüldü
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Gaziantep'te bir genç öldürüldü

Gaziantep'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

26.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:06
Gaziantep'te bir genç öldürüldü

'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

ilçesi Geylani Mahallesi'nde görevli bekçiler, 8. Cadde'de hareketsiz yatan birini fark etti. Bekçilerin vermesi üzerine sağlık ekiplerince, darbedilip tüfekle yaralandığı tespit edilen genç, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Durur (17) olduğu belirlenen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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