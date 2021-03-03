Gaziantep'te bir fabrikadan haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı
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Gaziantep'te bir fabrikadan haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı

03.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:04
Gaziantep'te bir fabrikadan haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı

Gaziantep'te çalıştıkları fabrikadan haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı.

Gaziantep'te çalıştıkları fabrikadan haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da katılımıyla 4. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kavşağı'nda toplanan yaklaşık 50 işçi, "Direne, direne kazanacağız" sloganı attı.

Çerkezoğlu, kısa mesafede gerçekleştirilen yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bütün dünya ve Türkiye'nin salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

"Bir taraftan Kovid-19 salgınının yarattığı sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da salgının yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkım karşısında işimizi ve ekmeğimizi korumaya çalışıyoruz." diyen Çerkezoğlu süreçten en çok işçilerin etkilendiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, Gaziantep'teki bir halı fabrikasında çalışan işçilerin haksız yere işten çıkarıldığını savunarak, "İşçiler 'Kod 29' kapsamında işten çıkartıldı. 'Kod 29' iyi niyetlere uymayanlar şeklinde tarif edilir. Altındaki maddeleri okursanız tüyleriniz ürperir. Kod 29'un içeriğinde öyle şeyler yazar ki böyle bir suç ve iftira ile işten çıkarılmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu herkes görür." diye konuştu.

Bu arada, fabrika yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kanunsuz grevlerin ve iş yavaşlatmanın bilinçli, kasıtlı, provokatif olduğu görülmüş, çalışanlardan bir bölümünün İş Kanunu'nun 25. maddesinin 2. fıkrası gereğince ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir hallerden ötürü iş akdi feshedilmiştir. Söz konusu olayda az kusurlu ya da kusursuz olduğu tespit edilen çalışanlar ise işe iade edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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