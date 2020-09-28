Gaziantep'te bir evde Paleolitik döneme ait fosil ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Paleolitik döneme ait 14 fosil ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Paleolitik döneme ait 14 fosil ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mavikent Mahallesi'ndeki bir ikamette yapılan aramada, Paleolitik dönemine ait 14 fosil ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş