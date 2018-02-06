Gaziantep'te Bir Deaş'lı Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ'la mücadele kapsamında gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP