Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu

Gaziantep'te 'Bir Çocuk Bir Dilek' kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği'nce kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği'nce kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında ihtiyaç sahibi olan 18 yaşın altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğa Vali Davut Gül tarafından yazılan bir mektup gönderilerek, "keşke olsa" dedikleri 3 istekleri soruldu. Gelen cevaplar doğrultusunda, görevliler tarafından çocukların bu dilekleri gerçekleştirildi.

Kampanyanın kapanışı nedeniyle Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi kişilere tam kapanma döneminde bin 100'er lira kaynak aktardığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çocuklarımız sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim çocuklardır. Bu çocukların yüzünü güldürmek için onların mektup ve mektupta üç dilek yazmalarını istedik. Üç dileklerinden bir tanesini de Ramazan Bayramı öncesi yerine getirmeye çalışacağımızı belirttik. Çocuklarımız mektuplarını yazdı. Bu yazdıkları mektupları valiliğimizin web sayfasında yayınladık. Hayırseverlerimiz sağ olsun kimisi kurumsal kimisi bireysel anlamda hangi çocuğun hangi dileğini gerçekleştirdilerse bizlere bildirdi. Toplamda 2 bin 300 çocuğumuzun dileği kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiş oldu. Bu dilekler içerisinde beyaz eşya, bilgisayar, geziler, akülü araba, hayata dair çocuklarımız ne istiyorsa bu çocuklar da onu istiyor. Bu projeye destek veren hayırseverler ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından Vali Gül, kampanyada emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:31:38. #1.16#

title